«Все играют в футбол, а побеждает «Амкал». Панов после игры с «Десяткой»
Виталий Панов произнес победную речь в раздевалке «Амкала» после игры с ФК «10».
«Мы боролись отчасти сами с собой. Вышли немножко не так, как надо – потом включились. Зачем нам пропускать два мяча, чтобы потом включаться по полной?
Мы та команда, которая заточена на результат. Все играют в футбол, а побеждает «Амкал», – сказал главный тренер «Амкала».
ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. В ответной игре «Десятка» вела 2:0, но не сумела удержать преимущество – 2:2. В финал вышел «Амкал».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Амкала»
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