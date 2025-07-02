«Все играют в футбол, а побеждает «Амкал». Панов после игры с «Десяткой»

Виталий Панов произнес победную речь в раздевалке «Амкала» после игры с ФК «10».

«Мы боролись отчасти сами с собой. Вышли немножко не так, как надо – потом включились. Зачем нам пропускать два мяча, чтобы потом включаться по полной?

Мы та команда, которая заточена на результат. Все играют в футбол, а побеждает «Амкал», – сказал главный тренер «Амкала ».

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. В ответной игре «Десятка» вела 2:0, но не сумела удержать преимущество – 2:2. В финал вышел «Амкал».