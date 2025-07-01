Азамат о реакции «Амкала» на интервью «Десятки»: «Молодые ребятишки не понимают цену победы»

Азамат Мусагалиев высказался о реакции «Амкала» на интервью игроков ФК «10».

«Реакция «Амкала » на наши интервью после первого полуфинала? Молодые ребятишки не понимают цену победы. Я поздравляю «Амкал» с победой, выходом в финал. Это для них тоже впервые в жизни.

Я не думаю, что именно эта команда лучшая в том, что есть. Больше ли они заслужили? Они просто больше забили голов – на один. Я не могу судить, какие жертвы «Амкал» принес для этой победы. Мы принесли в жертву. Наверное, этого было мало», – сказал президент ФК «10».

В воскресенье «Десятка» проиграла «Амкалу» в ответном полуфинале и вылетела из МФЛ-6.

В этом сезоне команда Азамата Мусагалиева впервые дошла дальше 1/4 финала в турнирах Winline МФЛ.

🍋 «Десятка» вылетела из Медиалиги из-за… лимона. Что?