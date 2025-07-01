0

Азамат о реакции «Амкала» на интервью «Десятки»: «Молодые ребятишки не понимают цену победы»

Азамат Мусагалиев высказался о реакции «Амкала» на интервью игроков ФК «10».

«Реакция «Амкала» на наши интервью после первого полуфинала? Молодые ребятишки не понимают цену победы. Я поздравляю «Амкал» с победой, выходом в финал. Это для них тоже впервые в жизни.

Я не думаю, что именно эта команда лучшая в том, что есть. Больше ли они заслужили? Они просто больше забили голов – на один. Я не могу судить, какие жертвы «Амкал» принес для этой победы. Мы принесли в жертву. Наверное, этого было мало», – сказал президент ФК «10».

В воскресенье «Десятка» проиграла «Амкалу» в ответном полуфинале и вылетела из МФЛ-6.

В этом сезоне команда Азамата Мусагалиева впервые дошла дальше 1/4 финала в турнирах Winline МФЛ.

🍋 «Десятка» вылетела из Медиалиги из-за… лимона. Что?

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoФК 10
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Лактионов: «Мы сами проиграли эту игру. В футбол побеждают головой, стратегией»
вчера, 13:29
«Амкал» и «БроукБойз» в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» против «СиндЕката» в матче за 3-е место. Расписание финального дня МФЛ-6
вчера, 13:03
Маврин обвинил Мусагалиева в двойных стандартах после ответного матча «Амкал» – ФК «10»
1вчера, 12:51
Скоропуп после ответного полуфинала с «Амкалом»: «Не получилось писю в рот дать»
2вчера, 11:56
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Надо меньше нервничать из-за Медиалиги и сосредоточится на «Броуках». Мне должно быть плевать на то, какие шоу выходят и как все работает»
сегодня, 13:36
Пантера о Кузнецове: «Говорить что-то в лицо человеку, который реагирует на слова, как обиженный ребенок»
сегодня, 12:36
Кузнецов о Пантере: «То, что он нахваливает новый тренерский штаб – подлость и трусость»
сегодня, 12:28
Экс-тренер Chertanovo Инстасамки Щербак возглавил «Иртыш»
2сегодня, 10:19
Kai Angel и 9mice выступят на финале Медиалиги в «Лужниках»
сегодня, 09:23
«БроукБойз» – лучшая команда ответных полуфиналов Медиалиги
вчера, 18:25
Райзен получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что показал, каким должен быть президент клуба Медиалиги
3вчера, 17:41
«Как бы Карпин ни ворчал, видно, что он гибкий. Спасибо, что позволил нам с ним сыграть». Хавбек 2Drots Слон о тренере «Динамо»
5вчера, 16:06
Кузнецов включил Скоропупа и Кутуза в состав мечты 2Drots, но не назвал Эдамса
вчера, 14:47Видео
Техноблогер Вилсаком стал президентом «Эгриси». Клубом ранее руководил Василий Уткин
57вчера, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
1сегодня, 14:12
Расписание «Кубка фиферов-2025». Вилсаком, 2Drots, «Амкал», Герман и Кефир – среди участников
сегодня, 05:25Киберспорт
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46