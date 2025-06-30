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Денис Лактионов: «Мы сами проиграли эту игру. В футбол побеждают головой, стратегией»

Денис Лактионов высказался о поражении в противостоянии с «Амкалом».

«Хочу сказать, если вы думаете, что мы герои какие-то, то вы ошибаетесь. Мы вообще ничего не сделали. Эту игру мы сами проиграли, каждый их нас. Почему? Они были на шаг впереди нас. И вы это прекрасно понимаете. Я не буду углубляться в подробности. Это будет нам большим уроком.

К вашей самоотдаче, желанию, бойцовским качествам – вопросов нет. Но, пацаны, в футбол побеждают, #####, головой, стратегией. Побеждает тот, кто на шаг впереди. Мы не имеем права, если хотим стать большой, сильной, уверенной командой, давать такие подарки сопернику. За игру спасибо огромное. Надеюсь, каждый из нас задумается и сделает правильные выводы.

Для нас игра за 3-е место стоит особняком. Я хочу, чтобы каждый из вас это знал. Это только начало нашего пути, только через такие игры мы можем стать сильной командой. Готовимся к следующей игре с «СиндЕкатом», – сказал главный тренер «Десятки».

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. В ответной игре «Десятка» вела 2:0, но не сумела удержать преимущество – 2:2. В финал вышел «Амкал».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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