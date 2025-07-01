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Кузнецов о Пантере: «То, что он нахваливает новый тренерский штаб – подлость и трусость»

Дмитрий Кузнецов раскритиковал форварда 2Drots Пантеру.

«Меня разочаровал Пантера за свои слова про подготовку. Если ему это не нравится, то он не должен докладывать об этом президентам. У меня есть информация, что он докладывал президентам, что мы ничего не делали на сборах в Турции. Пантера сказал Жене и Никите, что это самые слабые сборы в его жизни.
Это говорит человек, который ни разу в жизни не играл в РПЛ, ФНЛ и высказывает такое мнение. Удачи ему!

Это второй человек, которому я не пожму руку? Еще нет, подожди. Скоро скажу.

Повлияло ли это на мой уход? Если люди умные, то это не повлияет. Кому верить? Мальчику 22-летнему, который нигде не играл и лечился все время. Или мне, тренерскому штабу и футболистам, которые были на этих сборах, тренировались по два раза в день. То, что он нахваливает новый тренерский штаб – это подлость и трусость. Что они в лицо мне это не сказали? Боялись? А сейчас смелые стали», – сказал экс-тренер 2Drots.

Кузнецов покинул 2Drots в начале июня. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021 года.

Дмитрий Смирнов сменил Кузнецова на посту главного тренера 2Drots. Ранее он работал помощником Василия Березуцкого в «Сабахе».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
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