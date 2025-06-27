Смирнов хотел бы видеть Шаму в 2Drots на постоянной основе: «Договорились после игры пообщаться»
Дмитрий Смирнов высказался о временном и.о. помощника главного тренера 2D Шаме.
– Как вам матч против «Динамо»?
– Могли сыграть лучше и по игре, и по результату. Были возможности для этого.
– Как вам работа Шамы [Шамиль Курбанов] в роли помощника?
– Мне с ним комфортно. Хотел бы видеть его в клубе на постоянной основе. Он хороший специалист. Договорились после игры пообщаться, – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Напомним, Шамиль Курбанов был назначен временным и. о. помощником главного тренера 2Drots на матч против «Динамо».
Бело-голубые разгромили 2Drots (3:0), но проиграли в серии буллиталити. Матч на «ВТБ Арене» посетило 18 475 зрителей.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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