Курбанов – и. о. помощника главного тренера 2Drots на матч против «Динамо»
Шамиль Курбанов назначен временным и. о. помощником главного тренера 2Drots.
Специалист пришел в клуб для подготовки «самураев» к матчу против «Динамо».
Ранее Шамиль Курбанов был главным тренером медиафутбольного клуба Fight Nights.
Президент 2Drots Жека заявил, что Курбанов, вероятно, не останется в клубе после матча против команды РПЛ в рамках турнира Media x Pro Cup 2025, потому что имеет амбиции быть главным тренером.
Матч 2Drots против «Динамо» пройдет 26 июня в 19:00 (мск) на «ВТБ Арене».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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