Азамат – Данилину, когда игроку не удавалось забить: «Ты загораешься не на то. Всем обидно. Давай чуть-чуть потерпим»

Азамат успокаивал Макса Данилина, когда у игрока не получалось забить гол.

«Десятка» опубликовала диалог президента клуба Азамата и полузащитника Максима Данилина с матча против «Эгриси».

– В таких моментах ты начинаешь кипеть не там, где надо.

– Азамат Тахирович, я не хочу играть в футбол, когда ##### все умные.

– Он просто тебе подсказал.

– Мне ничего не подсказали. Специально нагнетают. Все предвзяты.

– Все горят. Я тоже горю #####.

– Я тогде тоже буду ####### [провоцировать], но не делаю же это. Всегда подбадриваю.

– Кто-то ######, кто-то не ######. Ты загораешься не на то. Всем обидно, Макс. Давай чуть-чуть потерпим.

В том матче ФК «10» разгромил «Эгриси » (6:0).