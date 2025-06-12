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Азамат – Данилину, когда игроку не удавалось забить: «Ты загораешься не на то. Всем обидно. Давай чуть-чуть потерпим»

Азамат успокаивал Макса Данилина, когда у игрока не получалось забить гол.

«Десятка» опубликовала диалог президента клуба Азамата и полузащитника Максима Данилина с матча против «Эгриси».

– В таких моментах ты начинаешь кипеть не там, где надо.

– Азамат Тахирович, я не хочу играть в футбол, когда ##### все умные.

– Он просто тебе подсказал.

– Мне ничего не подсказали. Специально нагнетают. Все предвзяты.

– Все горят. Я тоже горю #####.

– Я тогде тоже буду ####### [провоцировать], но не делаю же это. Всегда подбадриваю.

– Кто-то ######, кто-то не ######. Ты загораешься не на то. Всем обидно, Макс. Давай чуть-чуть потерпим. 

В том матче ФК «10» разгромил «Эгриси» (6:0).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoАзамат Мусагалиев
logoЭгриси
logoМаксим Данилин 2001
logoWinline Медиалига
logoФК 10
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