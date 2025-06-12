Азамат – Данилину, когда игроку не удавалось забить: «Ты загораешься не на то. Всем обидно. Давай чуть-чуть потерпим»
Азамат успокаивал Макса Данилина, когда у игрока не получалось забить гол.
«Десятка» опубликовала диалог президента клуба Азамата и полузащитника Максима Данилина с матча против «Эгриси».
– В таких моментах ты начинаешь кипеть не там, где надо.
– Азамат Тахирович, я не хочу играть в футбол, когда ##### все умные.
– Он просто тебе подсказал.
– Мне ничего не подсказали. Специально нагнетают. Все предвзяты.
– Все горят. Я тоже горю #####.
– Я тогде тоже буду ####### [провоцировать], но не делаю же это. Всегда подбадриваю.
– Кто-то ######, кто-то не ######. Ты загораешься не на то. Всем обидно, Макс. Давай чуть-чуть потерпим.
В том матче ФК «10» разгромил «Эгриси» (6:0).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
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