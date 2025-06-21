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Райзен: «Финал «СиндЕкат» – ФК «10» будет трагедией. Мы не можем этого допустить»

Райзен недоволен отсутствием хайпа вокруг «СиндЕката» перед 1/2 финала МФЛ .

«Мы с «СиндЕкатом» играть будем – это самое нехайповое дерьмо эвер. Худшим соперником на этих стадиях был «Чисто Питер», «СиндЕкат» с точки зрения ажиотажа еще хуже.

Фундаментальная ошибка пути, который выбрала лига, началась с кика таких команд, как «Арт», Basement, Starmix. Все эти клубы уже имели бы историю противостояний, и было бы что разгонять и обыгрывать. 

А по итогу мы вынуждены односторонне плясать от себя, весь лейтмотив построен на том, что мы лучшие в истории медиафутбола. Раскручивать это скучнее, чем дерби.

Для меня «СиндЕкат» — это просто хорошая футбольная команда с нулевым хайпом вокруг. Вся их суть в городе, который не будет представлен в этом полуфинале.

Будет большой трагедией для медиафутбола увидеть финал «СиндЕкат» – ФК «10», мы просто не можем этого допустить. В этот раз будем биться не только за себя, но и за комьюнити толстяков под ашкой, чтобы цифры были, а за ними и будущее. 

Один топ-момент – матч на арене «Спартака». У нас полкоманды краснолицых, им будет приятно», – написал президент «БроукБойз».

«Броуки» в полуфинале Winline Медиалиги встретятся с «СиндЕкатом», матчи пройдут 22 и 29 июня. Во втором полуфинале встретятся «Амкал» и ФК «10».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Райзена
logoBasement
logoЧисто Питер
logoStarmix
logoБроукБойз
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
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