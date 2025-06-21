Райзен: «Финал «СиндЕкат» – ФК «10» будет трагедией. Мы не можем этого допустить»
«Мы с «СиндЕкатом» играть будем – это самое нехайповое дерьмо эвер. Худшим соперником на этих стадиях был «Чисто Питер», «СиндЕкат» с точки зрения ажиотажа еще хуже.
Фундаментальная ошибка пути, который выбрала лига, началась с кика таких команд, как «Арт», Basement, Starmix. Все эти клубы уже имели бы историю противостояний, и было бы что разгонять и обыгрывать.
А по итогу мы вынуждены односторонне плясать от себя, весь лейтмотив построен на том, что мы лучшие в истории медиафутбола. Раскручивать это скучнее, чем дерби.
Для меня «СиндЕкат» — это просто хорошая футбольная команда с нулевым хайпом вокруг. Вся их суть в городе, который не будет представлен в этом полуфинале.
Будет большой трагедией для медиафутбола увидеть финал «СиндЕкат» – ФК «10», мы просто не можем этого допустить. В этот раз будем биться не только за себя, но и за комьюнити толстяков под ашкой, чтобы цифры были, а за ними и будущее.
Один топ-момент – матч на арене «Спартака». У нас полкоманды краснолицых, им будет приятно», – написал президент «БроукБойз».
«Броуки» в полуфинале Winline Медиалиги встретятся с «СиндЕкатом», матчи пройдут 22 и 29 июня. Во втором полуфинале встретятся «Амкал» и ФК «10».