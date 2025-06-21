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«Запах дерьмеца доносится». Подберезкин ответил Райзену по поводу «СиндЕката»

Вячеслав Подберезкин отреагировал на слова Райзена о «СиндЕкате».

Президент «БроукБойз» ранее выразил недовольство отсутствием хайпа вокруг клуба из Екатеринбурга.

«Финал «СиндЕкат» – ФК «10» будет трагедией медиафутбола. Мы не можем этого допустить», – написал Артем в своем телеграм-канале.

Ему ответил хавбек «СиндЕката»: «Лежу на диване, смотрю – запах дерьмеца доносится. А это, оказывается, Ортемка Ройзен плачется».

Первый полуфинал «Броуки» – «СиндЕкат» состоится 22 июня, ответный – 29-го.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Вячеслава Подберезкина
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