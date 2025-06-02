Гаджиев о Fight Nights: «Если в межсезоне мы ответим, зачем нужны людям, то будем продолжать. 70 на 30, что останемся»

Камил Гаджиев хочет сохранить Fight Nights в МФЛ.

«FN будет существовать. Но нужно, чтобы всем было интересно, болельщикам в первую очередь. Не в обиду «Титану » – классная команда, чемпионы. Я смотрю на них и думаю, почему я, как болельщик футбола, должен включить их трансляцию и меня перло? Тем же самым вопросом я задался в этом сезоне в отношении своей команды. Если в это межсезоне мы ответим, зачем нужны людям, тогда будем продолжать. Финансовые проблемы мы победим.

Fight Nights включают в топ-12 команд МФЛ? А «Титан» вообще в топ-6. Но в чем интерес? Почему человек должен смотреть наш матч? Я не понимаю. Почему спонсор должен прийти к нам? Они приходят на «Амкал » или 2Drots, потому что их лого на груди легко продавать, потому что их все знают. Потому что ты понимаешь, если матч с участием этой команды, придет куча людей.

Ищем ответы, бабки и внутреннюю мотивацию. 70 на 30 в пользу того, что мы останемся. Я сам не хочу терять такую команду. Даже если бы мы выиграли и вышли в плей-офф, не факт, что я бы чувствовал мотивацию.

Эти вопросы начали возникать месяц назад. Когда я увидел, что мы в повестки выглядим очень плохо, нас не обсуждают. Когда начались публичные проблемы – все возбудились. Скандалы – это не плохо для медиа. А где вы раньше были? Я понимаю болельщиков. Их не обманешь», – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Вчера Fight Nights завершили выступление в Winline МФЛ-6 и не вышли в плей-офф.