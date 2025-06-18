Пича, Степански, Шурыга и Сабуа присутствуют на тренировке «Амкала». У игроков были травмы
На тренировке «Амкала» присутствуют игроки, восстановившиеся после травм.
Пича, Степански, Эрик Товмасян, Леон Сабуа и Даня Ежков были на тренировке «Амкала» перед полуфиналом МФЛ.
Также к «Амкалу» после аренды в SD присоединился Шурыга.
22 июня «Амкал» сыграет в первом полуфинале против ФК «10».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости