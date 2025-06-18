Пича, Степански, Шурыга и Сабуа присутствуют на тренировке «Амкала». У игроков были травмы

На тренировке «Амкала» присутствуют игроки, восстановившиеся после травм.

Пича, Степански, Эрик Товмасян , Леон Сабуа и Даня Ежков были на тренировке «Амкала » перед полуфиналом МФЛ.

Также к «Амкалу» после аренды в SD присоединился Шурыга.

22 июня «Амкал» сыграет в первом полуфинале против ФК «10».