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Пича, Степански, Шурыга и Сабуа присутствуют на тренировке «Амкала». У игроков были травмы

На тренировке «Амкала» присутствуют игроки, восстановившиеся после травм.

Пича, Степански, Эрик Товмасян, Леон Сабуа и Даня Ежков были на тренировке «Амкала» перед полуфиналом МФЛ.

Также к «Амкалу» после аренды в SD присоединился Шурыга.

22 июня «Амкал» сыграет в первом полуфинале против ФК «10».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoЭрик Товмасян
logoЛеон Сабуа
травмы
Данила Ежков
logo«Степански» Степан Костюков
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
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