Степан Костюков рассказал о своем моральном состоянии во время восстановления.

«Нахожусь на тренировочном этапе, бегаю, через боль, конечно же. Через месяц предстоит последняя, я надеюсь, операция. Будут вытаскивать болты, которые держат штифт. Сам штифт, думаю, останется в ноге. Есть сложности как раз в болтах, потому что не было ни дня, чтобы они не болели. Они мешают каждый день. Хирург сказал, что если бы я был не спортсменом, которому особо не надо бегать, то можно было их не доставать.

Очень тяжело морально. Я даже ходил к психологу. Апатия – сидишь переживаешь о том, что будет, как, вдруг я не смогу. Но есть поддержка близких, и лично для меня очень много сделал Герман. Психолог учил управлять грустью, принимать ее в себе. Грусть – это нормально в нашем мире. А Герман помогает просто всем.

Когда ждать в общей группе, честно, не знаю. Сказали, что к сентябрю меня должны починить, то есть я буду уже играть. Я каждый день представляю свой первый матч. Стараюсь визуализировать, провожу ментальную тренировку, как я принимаю мяч и так далее. В предвкушении, 100%.

Я уже пинал мяч, но с места, это практически ничего не значит. Левой ногой страшно. Очень важно перебороть барьер, когда я выйду на поле, чтобы именно этой левой ногой пойти в стык. Будет очень тяжело, мне кажется, но у меня нет другого выбора», – рассказал нападающий «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

В ноябре 25-летний форвард получил открытый перелом в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом». На восстановление уйдет от 7 до 12 месяцев.

«Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение футболиста и окажет необходимую помощь.