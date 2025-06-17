Судья Чембулатов опустился с первого на восьмое место в рейтинге арбитров Медиалиги
Обновился рейтинг арбитров Winline Медиалиги.
После четвертьфинальных матчей лидер рейтинга Максим Чембулатов опустился на восьмое место.
Судья получил две самые низкие оценки в четвертьфиналах
За первый матч Lit Energy – «СиндЕкат» (0:0, 5:3 Б) получил оценку 6,5 из 10.
За ответный матч Lotus Music – «Амкал» (1:2) рефери получил единицу.
Новым лидером рейтинга стал Илья Тришин, который получил две десятки за матчи «Амкал» – Lotus Music (1:0) и «СиндЕкат» – Lit Energy (2:1, 3:1 Б).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: шоу «ВАРВАРы»
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