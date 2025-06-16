Герман о челлендже «Амкала» на фак Гатагова: «Возможно, его бы удалили, и мы бы помогли своим игрокам. Ничего личного»

Герман объяснил, почему «Амкал» хотел добиться удаления Сослана Гатагова.

В ответной игре 1/4 финала Winline Медиалиги против Lotus Music (2:1) в концовке первого тайма после гола Шаха «Амкал» взял челлендж на предмет красной карточки главному тренеру «Лотуса» Сослану Гатагову.

Представители «Амкала» заявили, что Гатагов показал кому-то средний палец. Главный арбитр Максим Чембулатов запросил видеоподтверждение, однако в трансляцию возможный жест Гатагова не попал, поэтому он избежал наказания.

Решение «Амкала» подать челлендж на жест Гатагова возмутило президента «БроукБойз» Райзена: «###### дожили, в медиафутболе берут челлендж на средний палец».

«Это эмоциональная игра, это правила медиафутбола, которые мы обсуждали с самим Сосланом Маратовичем, когда работали вместе. Соперника можно поддавливать эмоционально с бровки и давать импульс положительной энергии своим игрокам.

Это была та игра, которую мы когда-то с Гатаговым обсуждали. Мы взяли челлендж, но не было такого, что мы пытались что-то доказать, что мы ссорились.

Нашли бы повтор, возможно, его удалили бы, и мы помогли бы своим футболистам. Не нашли – ничего страшного, играем дальше. Здесь не было ничего личного», – сказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.