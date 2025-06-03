Апонасенко лидирует в рейтинге арбитров. Глава судейского корпуса сохранил первую строчку после шести туров Медиалиги

Юрий Апонасенко занимает первую строчку в рейтинге арбитров Winline МФЛ.

Он сохраняет лидерство в рейтинге судей Медиалиги после шести туров.

Его средняя оценка – 8,8.

Вторую строчку занимает Максим Чембулатов, у которого средний рейтинг 8,62.

Дмитрий Жилинский опустился на 5-е место – его средний балл сейчас составляет 8,12.