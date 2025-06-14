2Drots проиграли в первом матче после увольнения Кузнецова. Командой руководил Алан Гатагов
«Альтерон» разгромил 2Drots в товарищеском матче.
2Drots – «Альтерон» – 0:3
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
В стартовом составе 2Drots вышли: Сычев, Прош, Леонтьев, Саля, Пантера, Спирин, Щербаков, Манна, Черномырдин, Стиль, Биря.
Это первая игра для 2Drots после увольнения Дмитрия Кузнецова. Руководил с командой с бровки Алан Гатагов, назначенный и.о. главного тренера.
С бровки за победой «Альтерона» наблюдали новые лица клуба – актеры шоу «Однажды в России» и «Звезды» Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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