У защитника Lit Energy Чижа перелом лодыжки. Ему предстоит операция

У Василия Чижикова диагностирован перелом медиальной лодыжки.

Об этом сообщают соцсети клуба.

Защитник Lit Energy травмировался в первой игре 1/4 финала Winline МФЛ против «СиндЕката » (0:0, 5:3 Б).

Чижикову потребуется операция. В этом же матче травму получил Алекс Нани , ему так же предстоит хирургическое вмешательство.