У защитника Lit Energy Чижа перелом лодыжки. Ему предстоит операция
У Василия Чижикова диагностирован перелом медиальной лодыжки.
Об этом сообщают соцсети клуба.
Защитник Lit Energy травмировался в первой игре 1/4 финала Winline МФЛ против «СиндЕката» (0:0, 5:3 Б).
Чижикову потребуется операция. В этом же матче травму получил Алекс Нани, ему так же предстоит хирургическое вмешательство.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Телеграм-канал Lit Energy
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