Газдан о вратарях 2Drots: «Сычев встает в ворота с «Броуками». Мы переглянулись с ребятами: «Бред, человек не готов»

Артур Газданов высказался о ситуации с вратарями в 2Drots.

Газдан : «Викторыч, у нас как такового основного состава не было. Я смотрю на «Амкал», Lit Energy, «Десятку» – у них вообще состав не меняется из игры в игру. А у нас такая пертурбация каждую игру. Это било по взаимодействиям.

Дмитрий Кузнецов : «Кто у нас не играл? Постоянно играли Курзя, Саля, Француз, Лога, Муш менялся с Барой. Манна почти все игры провел, одну игру он в запасе начал, но вышел через 10 минут. Говорить о какой-то постоянной ротации – неправильно».

Газдан : «У нас элементарно не было железобетонного первого номера в воротах. Понятное дело, что я к Сычу и Ландаку хорошо отношусь. Но в какой-то момент надо было принять жесткое решение. Я не советчик, это мое личное мнение, что Сыча надо было посадить на замену – и пусть доказывает.

Когда после «СиндЕката» он встает в ворота с «Броуками» – мы в раздевалке переглянулись с ребятами и сказали: «Это какой-то бред. Человек не готов».

Кузнецов : «Я говорил, что веду тренировочный процесс с полевыми игроками. Все, что делается с вратарями, за это отвечает Максим Энкин. Я ему доверяю как себе. Может, не угадал один раз».

Газдан : «Викторыч, вы же опытный человек. Вы тоже понимали, наверное, что заслуживает один играть, а другой – нет. Это все мелочи, скоротечный турнир.

У костяка была такая идея, что играют 11-13 человек одну игру, но их не будут менять каждые пять минут. Не надо, чтобы каждый был доволен. Мы в мужском спорте находимся, мужской коллектив. Обижаются только девочки. Надо результат добывать. Вроде поговорили, но мы же не можем менять кого-то».

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