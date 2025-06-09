Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов может возглавить 2Drots. Тренер раньше возглавлял Fight Nights

Экс-тренер Fight Nights может возглавить 2Drots.

На прошлой неделе пост главного тренера «дротов» покинул Дмитрий Кузнецов , работавший в команде с 2021 года.

По данным Legalbet, 2D рассматривают возможность приглашения Дмитрия Смирнова , ранее тренировавшего FN.

Смирнов с ноября работает в штабе Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе ». В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Азербайджана .

Тем не менее Березуцкий может покинуть «Сабах», так как стороны не могут договориться об условиях нового контракта.

Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.

😱 Кузнецова уволили из 2Drots. Будет новый тренер – впервые за 4 года

Каким был медиафутбол, когда Кузнецов возглавил 2Drots?