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Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов может возглавить 2Drots. Тренер раньше возглавлял Fight Nights

Экс-тренер Fight Nights может возглавить 2Drots.

На прошлой неделе пост главного тренера «дротов» покинул Дмитрий Кузнецов, работавший в команде с 2021 года.

По данным Legalbet, 2D рассматривают возможность приглашения Дмитрия Смирнова, ранее тренировавшего FN.

Смирнов с ноября работает в штабе Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе». В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Азербайджана.

Тем не менее Березуцкий может покинуть «Сабах», так как стороны не могут договориться об условиях нового контракта.

Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.

😱 Кузнецова уволили из 2Drots. Будет новый тренер – впервые за 4 года

Каким был медиафутбол, когда Кузнецов возглавил 2Drots?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
logoДмитрий Кузнецов
Сабах
logoДмитрий Александрович Смирнов
logoWinline Медиалига
logoВасилий Березуцкий
Кубок Азербайджана
logoFight Nights
logoвысшая лига Азербайджан
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