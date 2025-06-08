«Уходим с минимальным поражением. Но оно не повлияет на исход четвертьфинала». Защитник Lotus Дасаев о матче с «Амкалом»

Николай Дасаев считает, что Lotus еще может выйти в полуфинал Winline Медиалиги.

В первом матче 1/4 финала Медиалиги Lotus проиграл «Амкалу » (0:1). Ответный матч состоится через неделю.

«Cказалось, что у нас два матча подряд с абсолютными топами. Объективно, ребята были посвежее. Против меня на фланге играло шесть разных человек. Тяжело. Я удивлен тем, что только стандарт решил исход этой игры.

Жалко, что уходим с минимальным поражением. Но оно не повлияет на исход четвертьфинала. Я убежден, что в следующем матче будут много голов. В этой перестрелке, кто больше забьет, тот победит», – рассказал защитник Lotus Music в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.