«Уходим с минимальным поражением. Но оно не повлияет на исход четвертьфинала». Защитник Lotus Дасаев о матче с «Амкалом»
Николай Дасаев считает, что Lotus еще может выйти в полуфинал Winline Медиалиги.
В первом матче 1/4 финала Медиалиги Lotus проиграл «Амкалу» (0:1). Ответный матч состоится через неделю.
«Cказалось, что у нас два матча подряд с абсолютными топами. Объективно, ребята были посвежее. Против меня на фланге играло шесть разных человек. Тяжело. Я удивлен тем, что только стандарт решил исход этой игры.
Жалко, что уходим с минимальным поражением. Но оно не повлияет на исход четвертьфинала. Я убежден, что в следующем матче будут много голов. В этой перестрелке, кто больше забьет, тот победит», – рассказал защитник Lotus Music в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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