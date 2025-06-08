«Амкал» обыграл Lotus Music в первом матче 1/4 финала Медиалиги
«Амкал» победил Lotus Music в первом матче 1/4 финала Winline МФЛ.
Winline Медиалига, 1/4 финала, первый матч
8 июня, воскресенье
«Амкал» – Lotus Music – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ряба (40).
Удаление: Пли – Lotus Music.
«Амкал»: Швагирев, Оле, Скроботов, Потапов, Левшук, Маврин, Абрамов, Папикян, Ряба, Шах, Конев.
Lotus Music: Ермаков, Дасаев, Карл, Кокаев, Полюта, Звонков, Плиев, Опоку, Лях, Бурыкин, Гайдуков.
Матч прошел на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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