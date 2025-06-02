Lit Energy сыграет c Rocket Team, 2Drots против Lotus Music. Расписание 1/8 финала Winline Медиалиги
Стало известно расписание 1/8 финала Winline Медиалиги.
1/8 финала Winline Медиалиги
4 июня, среда
SD Family – «Эгриси». Начало – в 16:00.
Lit Energy – Rocket Team. Начало – в 21:00.
5 июня, четверг
«Альфа-Банка» – «Тандем». Начало – в 16:00.
Lotus Music – 2Drots. Начало – в 21:00.
Матчи пройдут в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
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