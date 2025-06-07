«Пока переживать рано». Хавбек «Эгриси» Грига после 0:4 от «Броуков»
«Эгриси» проиграл «БроукБойз» в первом матче четвертьфинала Медиалиги (0:4).
«Первый тайм был показательный. Показали, как надо играть. Мы практически ничего не дали им сделать, несмотря на то, что мы горели в первом тайме 0:1 из-за дебильной ошибки. Но нельзя никого обвинять, мы команда.
А второй тайм показательный, как не надо играть. Нам просто за пять минут засунули три. Я не понимал, что происходит на поле. Почему все опустили руки? Почему игра перевернулась?
Я не сказал бы, что это были самые сильные «Броуки». Мы расклеились за пять минут. Будем настраиваться на второй матч. Надо отпустить как можно это быстрее, готовиться к второму матчу. Тренеры проведут работу, мы проведем работу между игроками. Пока переживать рано», – рассказал хавбек «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.