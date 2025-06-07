«Пока переживать рано». Хавбек «Эгриси» Грига после 0:4 от «Броуков»

Евгений Григорьев считает, что пока рано переживать за вылет из Winline МФЛ.

«Эгриси» проиграл «БроукБойз» в первом матче четвертьфинала Медиалиги (0:4).

«Первый тайм был показательный. Показали, как надо играть. Мы практически ничего не дали им сделать, несмотря на то, что мы горели в первом тайме 0:1 из-за дебильной ошибки. Но нельзя никого обвинять, мы команда.

А второй тайм показательный, как не надо играть. Нам просто за пять минут засунули три. Я не понимал, что происходит на поле. Почему все опустили руки? Почему игра перевернулась?

Я не сказал бы, что это были самые сильные «Броуки ». Мы расклеились за пять минут. Будем настраиваться на второй матч. Надо отпустить как можно это быстрее, готовиться к второму матчу. Тренеры проведут работу, мы проведем работу между игроками. Пока переживать рано», – рассказал хавбек «Эгриси » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.