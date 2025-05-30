Михаил Литвин отреагировал на отмененный гол в матче ФК «10» и «СиндЕката».

«Медиалига – последняя тонущая инстанция футбола.

Однажды у меня дойдут руки, и мы сделаем настоящий продукт», – написал президент Lit Energy.

Lit Energy занял второе место в группе А и вышел в 1/8 финала шестого сезона Winline Медиалиги . Клуб претендовал на первую строчку, если бы ФК «10» уступил «СиндЕкату » (0:0. 3:1 Б). В концовке матча случился спорный момент. «СиндЕкат» забил гол, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. После просмотра ВАР главный судья не засчитал гол.