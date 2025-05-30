Михаил Литвин: «Медиалига – последняя тонущая инстанция футбола»
Михаил Литвин отреагировал на отмененный гол в матче ФК «10» и «СиндЕката».
«Медиалига – последняя тонущая инстанция футбола.
Однажды у меня дойдут руки, и мы сделаем настоящий продукт», – написал президент Lit Energy.
Lit Energy занял второе место в группе А и вышел в 1/8 финала шестого сезона Winline Медиалиги. Клуб претендовал на первую строчку, если бы ФК «10» уступил «СиндЕкату» (0:0. 3:1 Б). В концовке матча случился спорный момент. «СиндЕкат» забил гол, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. После просмотра ВАР главный судья не засчитал гол.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Михаила Литвина
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