Lit Energy обыграли «Тандем» в 7-м туре шестого сезона Медиалиги. Арс оформил хет-трик
«Тандем» проиграл Lit Energy в 7-м туре Winline Медиалиги.
7-й тур Winline Медиалиги
31 мая, суббота
Lit Energy – «Тандем» – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Арс, 3:0 – Арс (бонусным), 3:1 – Блатов
Матч проходил в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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