ФК «10» обыграл «СиндЕкат» в серии буллиталити в 7-м туре МФЛ. Клуб Азамата единственный, кто не проиграл в групповом этапе

ФК «10» выиграл у «СиндЕката» в 7-м туре Winline МФЛ.

ФК «10» занял первое место в группе А и напрямую вышел в 1/4 финала шестого сезона Медиалиги. «СиндЕкат» так же занял первое место в своей группе.

Winline Медиалиги, 7-й тур

31 мая, суббота

ФК «10» – «СиндЕкат» – 0:0 (0:0, 3:1 Б)

ФК «10»: Помазан, Тен, Идову, Гудай, Иванов, Скоропуп, Воробьев, Кленкин, Данилин, Назар, Кутуз.

«СиндЕкат»: Арапов, Точе, Дорожинский, Герас, Сакович, Ландри, Лунгу, Дубчак, Ставпец, Чижов, Юсупов.

Матч прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское .