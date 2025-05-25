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«Новое правило. С этого дня не ##########». Moneyken после матча с «Амкалом»

Moneyken запретил Chertanovo проигрывать.

– Ты вводил штраф 100 тысяч за незабитый пенальти, а вратарь должен соответствовать гороскопу. Будут какие-то еще правила?

– Новое правило, правило номер три. С этого дня не ########## (проигрывать). Если не будут соблюдать, всем ##### (капец).

– Штраф вратарю за результативные ошибки?

– Не, Джус [вратарь Chertanovo], ##### (блин)... Его наоборот сейчас надо поддержать, сказать: «Братишка, не расстраивайся, это все ##### (фигня)».

– Какая была реакция от игроков на штраф в 100 тысяч за нереализованный пенальти?

– Да они ###### (охренели) все, братан. Они такие говорят: «######## (долбанулся) что ли? Надо новую команду искать, у нас презик ####### (долбанулся).

– Правильно ли понимаю, что бьет пенальти только тот, кто сможет оплатить этот штраф?

– Так я ж для того и сделал, чтобы только я и бил. Сам у себя бабки брать не буду, если ######.

– А если бы был пенальти с «Амкалом»?

– Я бы вышел и пробил. Я готовился, но не было варианта, – рассказал президент Chertanovo в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В 6-м туре Winline Медиалиги Chertanovo проиграло «Амкалу» (0:4) и потеряло шансы на выход в плей-офф.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoСпортс
брань
«Moneyken» Олег Еропкин
logoChertanovo
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