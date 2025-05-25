Chertanovo разгромно проиграл «Амкалу» и потерял шансы на выход в плей-офф
«Амкал» обыграл Chertanovo в 6-м туре Winline Медиалиги.
6-й тур Winline Медиалиги
25 мая, воскресенье
Chertanovo – «Амкал» – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Маврин (22), 2:0 – Ряба (37), 4:0 – Папикян (49)
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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