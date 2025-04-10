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  • «Инстасамка в медиафутболе – это, с одной стороны, деградация, с другой – развитие. Предложу ей коллаборацию с единоборствами». Гаджиев о «Чертаново Медиа»
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«Инстасамка в медиафутболе – это, с одной стороны, деградация, с другой – развитие. Предложу ей коллаборацию с единоборствами». Гаджиев о «Чертаново Медиа»

Камил Гаджиев высказался о покупке «Чертаново Медиа» Инстасамкой.

«Приход Инстасамки в медиафутбол – здорово! Считаю, что у него сейчас такая пора развития, когда он держится на прикольных людях, которые возглавили свои команды. С какого-то времени это Баста в СКА Ростов, до этого были Азамат Мусагалиев, Миша Литвин, кто-то даже говорит, что это Камил Гаджиев. Это текущая стадия развития медиафутбола – в него пришли интересные люди, которые не играют в футбол, но сильно за него болеют.

Не говорит ли это о деградации медиафутбола? С одной стороны, да, но с другой – это развитие. Вот сидит Инстасамка, ей есть, куда направить энергию, она выбирает медиафутбол.

Если бы она пришла в бои, я бы обрадовался. У меня команда с ней будет играть, я предложу ей коллаборацию с единоборствами, а формат пускай выбирает сама», – сказал президент Fight Nights.

Напомним, Инстасамка и ее муж Moneyken купили медиаклуб «Чертаново Медиа». Команда – участник шестого сезона Winline Медиалиги.

Инстасамка – в Медиалиге: хочет собрать новую команду за 2 недели до сезона

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «РИА Новости»
logoWinline Медиалига
logoAMC Fight Nights
logoКамил Гаджиев
logoЧертаново Медиа
logoFight Nights
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