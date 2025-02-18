Камил Гаджиев: «Что «Десятка» дает? Разве стало больше юмора в медиафутболе с приходом «Десятки»? Я считаю, что нет»
Камил Гаджиев высказался о ФК «10» .
«Десятка» – проект из индустрии юмора. Сам Азамат конкретно включился. Но самое интересное, что стало с «Десяткой» – то, что они постоянно вылетают и это стало мемом.
Слова, реакция, сам Азамат как супергерой очень органично смотрится в медиафутболе. Но что «Десятка» дает? Разве стало больше юмора в медиафутболе с приходом «Десятки»? Я считаю, что нет», – сказал президент Fight Nights.
Опубликовал: Илья Ковалёв
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