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Камил Гаджиев: «Что «Десятка» дает? Разве стало больше юмора в медиафутболе с приходом «Десятки»? Я считаю, что нет»

Камил Гаджиев высказался о ФК «10» .

«Десятка» – проект из индустрии юмора. Сам Азамат конкретно включился. Но самое интересное, что стало с «Десяткой» – то, что они постоянно вылетают и это стало мемом.

Слова, реакция, сам Азамат как супергерой очень органично смотрится в медиафутболе. Но что «Десятка» дает? Разве стало больше юмора в медиафутболе с приходом «Десятки»? Я считаю, что нет», – сказал президент Fight Nights.

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoФК 10
logoFight Nights
logoКамил Гаджиев
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