«До боя получил травму – открытый перелом пальца со смещением. Только через две недели начну нормально ходить». Эль Матадор о поединке против Муша
«Как оценю свое выступление против Муша? Печально. Были обстоятельства, которые не позволили хорошо выступить.
Почему хромаю? До боя получил серьезную травму – открытый перелом пальца со смещением. Восстанавливаюсь уже три недели, через две – начну ходить нормально.
Камил считает, что бои – это мое? Согласен. Я еще не показал себя. Надеюсь, в следующий раз подготовка пройдет нормально, и мне ничего не помешает хорошо выступить. Хотелось порадовать болельщиков, чтобы бой шел долго.
Хотел бы реванш? Да, но тут нет принципиальной ситуации. Если Мушу это будет интересно, то я бы хотел. Спортсмену всегда хочется реваншироваться», – рассказал защитник Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Защитник 2Drots Мушвиг Рзаев нокаутировал Эмира Таривердиева (Эль Матадора) в первом раунде на турнире по кикбоксингу среди звезд медиафутбола.
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