«До боя получил травму – открытый перелом пальца со смещением. Только через две недели начну нормально ходить». Эль Матадор о поединке против Муша

Эль Матадор рассказал о полученной травме перед поединком против Мушвига Рзаева.

«Как оценю свое выступление против Муша? Печально. Были обстоятельства, которые не позволили хорошо выступить.

Почему хромаю? До боя получил серьезную травму – открытый перелом пальца со смещением. Восстанавливаюсь уже три недели, через две – начну ходить нормально.

Камил считает, что бои – это мое? Согласен. Я еще не показал себя. Надеюсь, в следующий раз подготовка пройдет нормально, и мне ничего не помешает хорошо выступить. Хотелось порадовать болельщиков, чтобы бой шел долго.

Хотел бы реванш? Да, но тут нет принципиальной ситуации. Если Мушу это будет интересно, то я бы хотел. Спортсмену всегда хочется реваншироваться», – рассказал защитник Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Защитник 2Drots Мушвиг Рзаев нокаутировал Эмира Таривердиева (Эль Матадора ) в первом раунде на турнире по кикбоксингу среди звезд медиафутбола.