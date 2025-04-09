Осипов о том, когда ждать Мизулину на Медиалиге: «Как только мы отпразднуем победу, у политических деятелей станет больше свободного времени»

Екатерина Мизулина может посетить один из матчей МФЛ этим летом.

«Как только мы отпразднуем победу, у многих политических деятелей станет больше свободного времени.

Сейчас идут согласования их активностей. В хорошей летней погоде, на одном из матчей обязательно увидим Екатерину Михайлову», – рассказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

Ранее Екатерина Мизулина заявляла , что посетит один из матчей Медиалиги. До этого она критиковала турнир после скандала с участием блогера Михаила Литвина на матче между СКА и Lit Energy.