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Осипов о том, когда ждать Мизулину на Медиалиге: «Как только мы отпразднуем победу, у политических деятелей станет больше свободного времени»

Екатерина Мизулина может посетить один из матчей МФЛ этим летом.

«Как только мы отпразднуем победу, у многих политических деятелей станет больше свободного времени.

Сейчас идут согласования их активностей. В хорошей летней погоде, на одном из матчей обязательно увидим Екатерину Михайлову», – рассказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

Ранее Екатерина Мизулина заявляла, что посетит один из матчей Медиалиги. До этого она критиковала турнир после скандала с участием блогера Михаила Литвина на матче между СКА и Lit Energy.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Екатерина Мизулина
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
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