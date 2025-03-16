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Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита» Юсупов о трансфере в 2Drots: «Рад попасть в лучшую медийную команду»

Артур Юсупов поделился мыслями о своем переходе в 2Drots из Winline Медиалиги.

35-летний полузащитник перешел в 2Drots.

«В последнее время происходит много изменений в жизни. И одно из главных – решил попробоваться себя в Медиалиге.

Рад попасть в лучшую медийную команду. Уверен, у нас все будет круто», – написал хавбек 2Drots.

Юсупов завершил карьеру в начале 2025 года. Последним клубом хавбека был «Урал», который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо», «Химки», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Сочи» становился серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста два матча за сборную России.

2Drots – самый титулованный клуб медиафутбола. «Самураи» дважды выигрывали Winline Медиалигу, становились чемпионами МКС-2023. В начале 2025-го выиграли Суперкубок Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: инстаграм Артура Юсупова
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoАртур Юсупов
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoпремьер-лига Россия
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