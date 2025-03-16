Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита» Юсупов о трансфере в 2Drots: «Рад попасть в лучшую медийную команду»

Артур Юсупов поделился мыслями о своем переходе в 2Drots из Winline Медиалиги.

35-летний полузащитник перешел в 2Drots.

«В последнее время происходит много изменений в жизни. И одно из главных – решил попробоваться себя в Медиалиге.

Рад попасть в лучшую медийную команду. Уверен, у нас все будет круто», – написал хавбек 2Drots.

Юсупов завершил карьеру в начале 2025 года. Последним клубом хавбека был «Урал », который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо », «Химки », «Зенит », «Ростов » и «Сочи».

В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Сочи » становился серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста два матча за сборную России.

2Drots – самый титулованный клуб медиафутбола. «Самураи» дважды выигрывали Winline Медиалигу , становились чемпионами МКС-2023. В начале 2025-го выиграли Суперкубок Медиалиги.