Николай Осипов: «Приглашаю Мизулину и Шамана на матчи Медиалиги»
Николай Осипов готов пригласить Шамана и Екатерину Мизулину на матчи Медиалиги.
«Приглашаю ли я певца Шамана и Екатерину Мизулину на матчи МФЛ? Конечно! Вы же понимаете, я как человек семейный мало куда хожу без свой супруги, также как и моя супруга мало куда ходит без меня.
Это нормальная история при взаимодействии мужчины и женщины. Поэтому, приглашая Екатерину Михайловну, естественно, мы должны сказать, что будем рады видеть и ее спутника. Ждем их в качестве почетных гостей на событиях Медиалиги», – сказал президент Winline Медиалиги.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» на московском концерте объявили, что они стали парой.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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