Николай Осипов: «Приглашаю Мизулину и Шамана на матчи Медиалиги»

Николай Осипов готов пригласить Шамана и Екатерину Мизулину на матчи Медиалиги.

«Приглашаю ли я певца Шамана и Екатерину Мизулину на матчи МФЛ? Конечно! Вы же понимаете, я как человек семейный мало куда хожу без свой супруги, также как и моя супруга мало куда ходит без меня.

Это нормальная история при взаимодействии мужчины и женщины. Поэтому, приглашая Екатерину Михайловну, естественно, мы должны сказать, что будем рады видеть и ее спутника. Ждем их в качестве почетных гостей на событиях Медиалиги», – сказал президент Winline Медиалиги .

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» на московском концерте объявили, что они стали парой.