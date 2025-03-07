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Мизулина о соцсетях футболистов и блогеров: «Они не понимают, что это приводит к подражанию. Чаще всего это заканчивается хулиганством и проблемами со здоровьем»

Екатерина Мизулина оценила влияние соцсетей футболистов на аудиторию.

– В социальных сетях видим много яркого контента от российских футболистов. Например, фотографии роскоши. Отдельные шоу Артема Дзюбы, где используется нецензурная лексика. Как вы к этому относитесь?

– Многие не понимают, что за ними следит широкая аудитория. Не только футболисты, но и блогеры.

Они не понимают, что это приводит к копированию, подражанию. И чаще всего это заканчивается хулиганством, порчей имущества и проблемами со здоровьем, – заявила глава «Лиги безопасного интернета».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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