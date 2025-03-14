«Чисто Питер» может оказаться в МФЛ-6. Клуб нашел спонсора
«Чисто Питер» может продолжить выступление в Winline Медиалиге.
«Чисто Питер» еще может сохранить свое существование.
В клубе ведут переговоры с частным инвестором, стороны близки к сделке по сотрудничеству. После окончательных договоренностей с новым спонсором и появления нового руководства, «Чисто Питер» оговорит с Медиалигой дальнейшую концепцию нахождения в МФЛ», – сообщает Legalbet.
Напомним, 4 марта «Чисто Питер» объявил о приостановке деятельности.
Команда «Зенита» ушла из Медиалиги. Медведев заявил, что «проект неинтересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Legalbet
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