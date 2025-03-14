«Чисто Питер» может оказаться в МФЛ-6. Клуб нашел спонсора

«Чисто Питер» может продолжить выступление в Winline Медиалиге.

«Чисто Питер» еще может сохранить свое существование.

В клубе ведут переговоры с частным инвестором, стороны близки к сделке по сотрудничеству. После окончательных договоренностей с новым спонсором и появления нового руководства, «Чисто Питер» оговорит с Медиалигой дальнейшую концепцию нахождения в МФЛ», – сообщает Legalbet.

Напомним, 4 марта «Чисто Питер» объявил о приостановке деятельности.

Команда «Зенита» ушла из Медиалиги. Медведев заявил, что «проект неинтересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения»