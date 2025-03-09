«Илья говорил, что 99% будет новый спонсор». Игроки «Чисто Питер» о жизни клуба перед закрытием
«В конце декабря мы ушли в бессрочный отпуск. Никто не понимал, что будет дальше. Илья [Балакирев – президент «Чисто Питер» – Спортс’‘] говорил, что 99% придет новый букмекер – «Мелбет».
В январе мы начали играть турнир 8 на 8. Илья говорит, что уже на следующей недели объявим. 27 января мы вышли на тренировки, потому что Илья сказал, что нет смысла больше ждать. Январь и февраль мы тренировались на деньги «Зенита». Илюха продолжал говорить про то, что 99% будет новый спонсор.
Мы живем часть февраля с понимаем, что будет новый спонсор. Илья не сказал, что он слетел. Это стало известно потом», – рассказал хавбек «ЧП» Максим Осипов.
Напомним, «Чисто Питер» объявил о приостановке деятельности.
Команда «Зенита» ушла из Медиалиги. Медведев заявил, что «проект неинтересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения»
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