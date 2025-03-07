Экс-защитник «Чисто Питер» Вятыч находится на просмотре в ФК «10»

Артем Вяткин проходит просмотр в «Десятке».

Защитник забил гол в товарищеском матче против «Красного Знамени» (2:0)

Вятыч – чемпион третьего сезона Winline Медиалиги в составе «Родины Медиа ». Защитник забил победный гол в финале против 2Drots (3:1).

МФЛ-5 и Кубок Медиалиги Вяткин провел в «Чисто Питер », недавно объявившем о приостановке деятельности.

Напомним, Денис Лактионов возглавил ФК «10». Он сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.