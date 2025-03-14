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«Сережа Кутузов, я иду за тобой!» Карат рассчитывает попасть в топ-бомбардиров МФЛ-6

Карат отреагировал на то, что он второй бомбардир в истории Winline Медиалиги.

«Пусть считают аналитики, статистики. Я делаю свою работу, не считаю голы. Важно помогать команде, а нападающий, конечно, должен забивать голы. Какую бы он [черновую] работу не делал, этого никто не заметит. Если ты забиваешь, ты лучший. Даже если ты забьешь 50 в пустые ворота, в статистике будет 50.

Надо в топ-1 врываться! Сережа [Кутузов], я иду за тобой! В новом сезоне 100% буду в топе бомбардиров. Я готовлюсь к этому, заряжен. Дай бог, чтобы везло. Надеюсь, команда мне поможет, а я помогу команде и мы вместе займем высокие места», – сказал нападающий СКА.

Медиалига в соцсетях опубликовала рейтинг лучших бомбардиров за всю историю лиги: лучший в рейтинге Кутуз из ФК «10» (35 голов), на второй строчке Карат (18 голов), а закрывает топ-3 Гаучо из 2Drots (17 голов).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч! Медиафутбол»
logoКарат
logoWinline Медиалига
рейтинги
logoСКА Ростов
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
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