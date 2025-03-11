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Кутуз: «За последние несколько лет на меня обрушилась буря хейта. Я стал хуже играть. Хочется вернуть уверенность»

Кутуз у психолога рассказал, что в последние годы столкнулся с волной хейта.

«За последние несколько лет на меня обрушилась буря. Вначале был хейт из-за перехода из команды в команду, затем из-за поражений. Я – любитель, на своем уровне всегда играл довольно хорошо. Я нападающий, забивал много голов. А в последнее время их не так много. Из-за этого я теряю уверенность.

Мы не добиваемся результатов, уверенность падает – это давление аудитории. Я считаю, что из-за этого я стал немного хуже играть. Мне хочется вернуть эту уверенность.

Это объяснимо. Уровень сопротивления в Медиалиге стал выше. Если я по своему уровню сопротивления раньше справлялся, то сейчас начали приходить очень качественные футболисты, которые поиграли в Премьер-лигах, за границей, и, конечно же, становится тяжелее. Я тренируюсь в два-три раза больше, чем раньше, но все равно чувствую, что из-за нехватки уверенности не могу показать свой результат.

Я был в «Титане» – мы вылетели в 1/8, потом три раза подряд с «Десяткой» в 1/8. Шера мне недавно сказал: «Серег, ты забыл, что ты лучший нападающий в этой Лиге. Вспомни это, тебя все боятся. Делай, что умеешь». Эти слова мне очень сильно помогли. Это было как раз перед Lit Energy, когда я смог забить гол. Наверное, такой накопительный эффект», – сказал нападающий ФК «10».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logo«Шера» Андрей Шерешков
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoWinline Медиалига
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