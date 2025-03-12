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Кутуз о ФК «10»: «В команде нет вайба уверенности. За полтора года мы ни разу не забили победный гол на последних минутах»

Кутуз считает, что «Десятке» не хватает уверенности на поле.

«За полтора года в «Десятке» мы ни разу не забили победный гол на последних минутах, не перевернули игру и никогда не вырывали победу красным мячом. На WMC мы единственный раз мы сравняли на 85-й минуте, а на 89-й опять пропустили и за 7 минут не дожали. Не хватает уверенности.

Например, «Байер» за прошлый сезон больше 10-12 раз сравнивал или вырывал счет на 90+ минуте. Они как будто знали, что сделают это. А у нас сначала был месяц, потом полгода, год, и мы все не можем сравнять. В команде нет витающего вайба уверенности, что мы дожмем.

Все говорят: «Нельзя доводить до буллитов». Если бы мы были уверены в себе, мы бы сказали: «Нам надо не проиграть, но если что и в буллитах выиграем».

Наверное, нужен человек: это могу быть и я, и тренер, и даже оператор, который заведет ребят. Начинается серия буллиталити, он подойдет и скажет: «Пацаны, вы здесь самые лучшие. Поверьте в свои силы. Вы сегодня выиграете».

Мы были пушистыми зайчиками. Возможно, это вина руководства, потому что у нас были четкие задачи – вести себя максимально культурно, за имидж клуба, ни с кем не ругаемся. В Медиалиге так не работает. Когда серия буллитов, мы молча стоим переживаем, а другая команда орет: «Сосите хер. Ты урод».

Уже разговаривали на эту тему с руководством, они вроде поддержали. Надо быть чуть-чуть злыми с большими яйцами.

Есть большой пример в лиге – Василий Маврин. Он никогда не давал слабину. Он всегда со всеми ругается, чуть ли не дерется, показывает внутреннюю силу. Мне кажется, «Титан» и «Амкал» с ним выиграли за счет этого», – сказал нападающий ФК «10».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Диагностика» на ютуб-канале «Десятки»
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoВасилий Маврин
logoАмкал
logoЛФК «Титан»
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