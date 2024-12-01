Кудряшов создает команду «с турецким происхождением» для участия в Медиалиге
Николай Осипов рассказал, что Федор Кудряшов создает свой медиаклуб.
«Федя действительно создает свой медиаклуб. Это будет классная команда с турецким происхождением, с русским менеджментом и российским колоритом.
Федя сейчас на пути, чтобы эта команда появилась. Я буквально недавно встречался с ним и с людьми, которые занимаются созданием этого клуба в том числе. Это большие футбольные люди. Я уверен, что это будет прикольный коллектив», – рассказал президент Winline Медиалиги.
Федор Кудряшов ранее выступал за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».
В 2024 году защитник играл за Rocket Team в Медиалиге, но покинул команду.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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