Кудряшов создает команду «с турецким происхождением» для участия в Медиалиге

Николай Осипов рассказал, что Федор Кудряшов создает свой медиаклуб.

«Федя действительно создает свой медиаклуб. Это будет классная команда с турецким происхождением, с русским менеджментом и российским колоритом.

Федя сейчас на пути, чтобы эта команда появилась. Я буквально недавно встречался с ним и с людьми, которые занимаются созданием этого клуба в том числе. Это большие футбольные люди. Я уверен, что это будет прикольный коллектив», – рассказал президент Winline Медиалиги .

Федор Кудряшов ранее выступал за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

В 2024 году защитник играл за Rocket Team в Медиалиге, но покинул команду.