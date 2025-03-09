Экс-хавбек «Амкала» Дубиньо – игрок «СиндЕката»

Никита Дубчак присоединился к «СиндЕкату».

«СиндЕкат» объявил о подписании 31-летнего полузащитника.

Дубчак выступал за «Амкал » с третьего сезона Winline Медиалиги . Вместе с клубом хавбек стал бронзовым призером МФЛ-3 и обладателем Кубка Медиалиги.

Ранее защитник находился на просмотре в ФК «10». Также игроком интересовались SD Family.

«СиндЕкат » примет участие в шестом сезоне Медиалиги. В январе 2025 года команду возглавил Александр Григорян.

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