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Экс-хавбек «Амкала» Дубиньо – игрок «СиндЕката»

Никита Дубчак присоединился к «СиндЕкату».

«СиндЕкат» объявил о подписании 31-летнего полузащитника.

Дубчак выступал за «Амкал» с третьего сезона Winline Медиалиги. Вместе с клубом хавбек стал бронзовым призером МФЛ-3 и обладателем Кубка Медиалиги.

Ранее защитник находился на просмотре в ФК «10». Также игроком интересовались SD Family.

«СиндЕкат» примет участие в шестом сезоне Медиалиги. В январе 2025 года команду возглавил Александр Григорян.  

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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