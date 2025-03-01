Жека об интересе к Прокопу: «У нас полностью укомплектован состав. Мы не сможем встроить его в команду»

Жека рассказал, что 2Drots не будут рассматривать Прокопа.

– Рассматриваете ли вы Прокопа в 2Drots?

– Всегда казалось, что, когда появится вариант взять Прокопа, мы его обязательно возьмем.

В прошлые разы мы предпринимали попытки заполучить его. Но сейчас, когда реально возник такой шанс, если «Родины Медиа » не будет в лиге, у нас полностью укомплектован состав, особенно на его позиции.

Он классный и сильный игрок, но сейчас мы не сможем встроить его в нашу команду, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса ’’ Илье Ковалеву.

Ранее «Родина Медиа» объявила, что клуб может закрыться из-за приостановки финансирования. Хавбек «РМ» Прокоп пришел в команду из «Амкала» весной 2024-го.

Напомним, SD Family предложил Прокопу 10 млн рублей за участие в Winline Медиалиге и Кубке Лиги.

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