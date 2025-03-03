Маврин о «Родине Медиа»: «Мне пофиг. Незаменимых команд нет»

Василий Маврин высказался о возможном закрытии «Родины Медиа».

«У них был правильный вектор, последнее время. Правильная философия медиафутбольного клуба. Печально, что она так быстро закончилась.

Хотел бы я, чтобы они остались? Мне плевать. Это же не мои деньги, не мой бюджет. Мне пофиг, на самом деле. Не будет – не страшно. Незаменимых команд нет», – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и Текилы объявила, что клуб может закрыться из-за приостановки финансирования.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин