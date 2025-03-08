«Если будет возможность сохранить коллектив, но придется урезать зарплаты, все останутся. Я уверен». Паня о «Родине Медиа»

Паня уверен, что игроки «Родины Медиа» останутся, если им урежут зарплату .

«Сегодня была последняя игра «Родины Медиа ». Руководители сказали, что может быть в понедельник будет какая-то информация.

Как только мы узнали о ситуации, мы в первый день договорились, что доигрываем турнир. Не подписываем никакие договоры. Можем веси диалоги, но обещания не даем.

Я уже две недели слышу о ребят, что такого коллектива нигде не встречали. Они надеятся, что таким коллективом пойдем дальше. Один процент есть, что коллектив будет жить. Но для меня этот один процент сильнее, чем 99.

Если будет возможность сохранить коллектив, но придется урезать зарплаты, все останутся. Я уверен», – сказал защитник «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

8 марта «Родина Медиа» сыграла последний матч в нынешнем формате.

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