0

Дмитрий Егоров: «Родина Медиа» – все! Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир»

«Родина Медиа» прекратит существование в своем нынешнем виде.

Об этом рассказал Дмитрий Егоров.

«Родина Медиа» – все!

Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир. Структуры Ломакина больше не готовы финансировать проект. Затраты оказались слишком крупными.

Но, я уверен, Саня Текила, Дмитрий Тарасов, а также их команда не пропадут. Продавать они умеют. Но название у клуба будет уже третьим в истории. Если будет.

Хорошо это или плохо – вам решать. Вообще, намечается тенденция патронажа клубов МФЛ со стороны различных структур власти. Эту тенденцию я тоже описывал в прошлом», – написал президент «БроукБойз».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДмитрий Тарасов
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logo«T-Killah» Александр Тарасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Текила – Кушанашвили: «Если наши отношения оцениваются суммой денег, тогда можешь звонить Азамату. Главное, чтобы был здоров»
110 февраля, 19:00
Кушанашвили о «Родине Медиа»: «Вылет из Суперкубка – закономерность. Это вас будет преследовать, пока вы не обратите внимание на мои вопли»
19 февраля, 19:23
Тарасов намерен разработать закон о кибербуллинге: «Если собрать все, что пишут о нашей семье, это минимум статья. Нужна публичная порка»
619 февраля, 14:52
Промес – в заявке «Родины Медиа» Тарасова на Winline Суперкубок Медиалиги
730 января, 13:49
«Родина Медиа» планирует подписать Принца. Также к клубу присоединятся Жамалетдинов и экс-игроки «Ахмата» и «Анжи»
328 января, 11:43
Главные новости
Два игрока «Амкала» перейдут в SD. Клуб из Казахстана примет участие в МФЛ-6
сегодня, 19:36
Мозговой: «Днем вышла новость, что у «РМ» проблемы, вечером Клюка сам приезжает к нам на тренировку. Мы его не звали»
сегодня, 18:04
«Анжи Медиа» может пригласить Роберто Карлоса, Кокорина и Денисова. Агаларов и Гаджибеков планируют играть в МФЛ
27сегодня, 16:34
Чужой: «Если появятся варианты, я буду их рассматривать. Но нет такого, что я в поиске клуба»
1сегодня, 15:25
Fight Nights и «Рома» вышли в полуфинал, «Броуки» и «Тандем» вылетели из турнира. Результаты 3-го тура Winter Media Cup
сегодня, 11:50
Fight Nights разгромили «Тандем» и вышли в полуфинал Winter Media Cup. Эйтан забил гол в самой концовке
сегодня, 11:42
Володя XXL готов отдать 3 миллиона рублей на помощь «Родине Медиа». Это весь гонорар футболиста за бойцовский турнир
сегодня, 10:56
«Рома» вышла в полуфинал Winter Media Cup, обыграв «Броуков». Команда Ромароя забила единственный гол с пенальти в концовке матча
1сегодня, 09:10
Барышев о нелюбимом персонаже в медиафутболе: «Маврин. Все, что он делал, – это недопустимо»
вчера, 18:43
«Чернышов не следил за Медиалигой, но понимает, что это такое». Мозговой о новом тренере «Эгриси»
8вчера, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Главный тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
1сегодня, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16