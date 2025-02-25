Дмитрий Егоров: «Родина Медиа» – все! Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир»
«Родина Медиа» прекратит существование в своем нынешнем виде.
Об этом рассказал Дмитрий Егоров.
«Родина Медиа» – все!
Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир. Структуры Ломакина больше не готовы финансировать проект. Затраты оказались слишком крупными.
Но, я уверен, Саня Текила, Дмитрий Тарасов, а также их команда не пропадут. Продавать они умеют. Но название у клуба будет уже третьим в истории. Если будет.
Хорошо это или плохо – вам решать. Вообще, намечается тенденция патронажа клубов МФЛ со стороны различных структур власти. Эту тенденцию я тоже описывал в прошлом», – написал президент «БроукБойз».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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