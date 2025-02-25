«Родина Медиа» прекратит существование в своем нынешнем виде.

Об этом рассказал Дмитрий Егоров.

«Родина Медиа» – все!

Под маркой этого бренда клуб доигрывает последний турнир. Структуры Ломакина больше не готовы финансировать проект. Затраты оказались слишком крупными.

Но, я уверен, Саня Текила, Дмитрий Тарасов , а также их команда не пропадут. Продавать они умеют. Но название у клуба будет уже третьим в истории. Если будет.

Хорошо это или плохо – вам решать. Вообще, намечается тенденция патронажа клубов МФЛ со стороны различных структур власти. Эту тенденцию я тоже описывал в прошлом», – написал президент «БроукБойз».