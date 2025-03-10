Герман о задержке зарплаты в «Амкале»: «В марте у нас должна была быть выплата от Nuum, но случился расход с партнером. «Пари» заплатит в апреле»

Герман Эль Класико.

«Проблемы с зарплатой? Проблем нет. Думаю, этот пост в канале «Мутко против» был заказухой на «Пари». У них нет проблем. Они в первый день нам все переводят, стараются помогать. Они платят по кварталам. Следующая ожидается в апреле.

В марте у нас должна была быть выплата от [видеоплатформы] Nuum, но у нас случился расход с партнером. А суммы там очень хорошие. Из-за этого был момент, где ребятам и мне придется неделю, другую потерпеть», – объяснил президент «Амкала».

Ранее появилась информация, что игрокам «Амкала» объявили о предстоящей задержке зарплат.