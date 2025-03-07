Маврин назвал уткой слухи о проблемах с деньгами в «Амкале»: «Скоро будут классные новости»
Василий Маврин опроверг слухи о проблемах с деньгами в «Амкале».
«Что касается «Амкала». Сегодня провели предыгровую тренировку. Завтра играем матч с одной командой, которую не знаю, можно называть командой или нет. Пока непонятно, что у них происходит.
Атмосфера норм, рабочая. И скоро, наверное, будут классные новости. А по поводу уток с бабками. Ну, ребята», – сказал хавбек «Амкала».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в «Амкале» есть задержки в выплате зарплат футболистам.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
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