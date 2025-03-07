Маврин назвал уткой слухи о проблемах с деньгами в «Амкале»: «Скоро будут классные новости»

Василий Маврин опроверг слухи о проблемах с деньгами в «Амкале».

«Что касается «Амкала ». Сегодня провели предыгровую тренировку. Завтра играем матч с одной командой, которую не знаю, можно называть командой или нет. Пока непонятно, что у них происходит.

Атмосфера норм, рабочая. И скоро, наверное, будут классные новости. А по поводу уток с бабками. Ну, ребята», – сказал хавбек «Амкала».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил , что в «Амкале» есть задержки в выплате зарплат футболистам.