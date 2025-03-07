Игрокам «Амкала» сообщили, чтобы готовились к задержкам зарплаты. В команде растет недовольство («Мутко против»)
В «Амкале» есть задержки в выплате зарплат футболистам.
Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».
«Игрокам медиафутбольного «Амкала» сообщили, чтобы те готовились к задержкам по зарплате.
По моей информации, на днях футболистов предупредили, что теперь деньги им могут поступать на «недельку-две» попозже.
При этом, хотя проблема и не кажется пока критичной, по словам источников, среди игроков растет недовольство. Мол, многим футболистам нечем платить за аренду квартиры, да и раз за разом приходится влезать в долги (задержки стали довольно частыми)», – говорится в публикации канала.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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